اعتصام فلسطينى بلبنان تضامنا مع أبناء مخيم اليرموك فى سوريا

نظم التجمع الشبابى الفلسطينى "سواعد" والتجمعات الشبابية الفلسطينية فى مدينة صور بجنوب لبنان والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والنازحون الفلسطينيون من سوريا اعتصاما فى مخيم الرشيدية بالمدينة تحت عنوان "ضد الجوع" تضامنا مع أبناء مخيم اليرموك فى سوريا الذين يموتون جوعا ونصرة لأطفال وشيوخ وأمهات هذا المخيم.

وقد رفع المعتصمون لافتات طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" الدولية والأمم المتحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية بذل الجهود لإنهاء معاناة أبناء مخيم اليرموك.

وألقى محمد معروف كلمة باسم المعتصمين، طالب فيها الأمم المتحدة بالتدخل الفورى والسريع لإيجاد الحلول السريعة والفعالة لحل الأزمة فى مخيم اليرموك.

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