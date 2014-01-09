بالصور| CTS سيدان 2014 تعزز فلسفة التصميم لدى كاديلاك

تصميم خارجي أطول وأكثر انخفاضا ومقصورة مصممة يدويا تؤمن التواصل الدائم لركابها

كتب : ياسر شعبان منذ 25 دقيقة

تأتي سيارة كاديلاك CTS سيدان 2014 الجديدة لتطوّر فلسفة العلم والفن التي تتبناها كاديلاك في مجال التصميم مع توزيع جديد يقدم سيارة السيدان الرياضية المتميزة بحجم جديد، ما يمنحها مظهرا أطول وأكثر رشاقة، يعكس وزنها الخفيف ومزاياها التي تركز على السائق.

وتتوسع CTS سيدان الجديدة من الداخل والخارج بشكل متناسق الأبعاد، في الوقت الذي تم فيه تصميم مميزاتها باهتمام استثنائي بالتفاصيل والعناصر التكنولوجية التي لطالما عرفت بها العلامة.

إن مظهر CTS سيدان 2014 الأطول بحوالي 127 ملم مع خط سقف وخط غطاء محرك وقاعدة الزجاج الأمامي أخفض بحوالي إنش واحد، يعزز التوزيع الطويل من الكونسول إلى المحور، والذي يدعم بدوره المظهر الرياضي للسيارة. ويمنح شكل الزجاج الأمامي المنحني والأعمدة الخلفية الداعمة الممدودة مظهرا متميزا للسيارة يوحي بالحركة.

وتسير CTS سيدان أيضا على قاعدة عجلات بطول 2,911 ملم- أطول بـ 30 ملم من الطراز الحالي- يعزز رحابة المقاعد الخلفية ويساهم في قيادة انسيابية. وتكمّل المسارات الأمامية والخلفية العريضة قاعدة العجلات الطويلة لتعزز حضورها الثابت وتساهم بتحقيق شعور واثق على الطرقات.

وتطوّر عناصر الإضاءة الفريدة والجريئة من كاديلاك- والتي تتضمن تفاصيل إضاءة أمامية بتقنية LED- المصابيح الأمامية التي تنساب مع خط غطاء المحرك. ويمزج صندوق المصابيح الأمامية إضاءة LED كريستالية تنساب باتجاه الزوايا الأمامية العلوية والسفلية، مشكلة إضاءة موحّدة دون نقاط ساخنة وتعمل كإضاءة خلال النهار.

وتأتي مصابيح الهالوجين الأمامية الكاشفة بشكل قياسي، وتتوفر مصابيح أمامية عالية الأداء مع نظام الإضاءة الأمامية المتكيفة.

وفي الخلف، توفر عناصر الإطار ذات الترتيب الأول والثاني والثالث ضمن صندوق المصباح الخلفي، مظهرا حصريا فريدا في الخلف لسيارة CTS، عند تشغيل الإضاءة الخلفية. وتضمن الإضاءة بتقنية LED ضمن هياكل الشفرات الكريستالية مظهراً موحداً واضحاً، وكما تبرز كلمة "كاديلاك" المنحوتة على الشفرة العلوية المضاءة.