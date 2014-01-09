«النور» بالمنيا: نقل مؤتمر الحزب لـ«الاستاد» لاستيعاب الحضور

أعلنت أمانة حزب النور بالمنيا، عن تغيير مكان انعقاد المؤتمر الجماهيري، الذي يحضره الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، بعنوان «اعرف دستورك» للتعريف بالدستور الجديد، ونقله لإحدى قاعات استاد المنيا الرياضي.

أكدت أمانة «النور» أن التغيير ليس لدواعٍ أمنية، كما تردد، وإنما للإقبال الجماهيري الذي تأكدت منه قيادات الحزب، لذا تم استبدال قاعة اللؤلؤة الواقعة على كورنيش النيل، نظرًا لضيقها وعدم قدرتها على استيعاب الأعداد المتوقع حضورها، لإحدى قاعات استاد المنيا الرياضي، وهي قاعة ضخمة قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من الحضور.

في سياق متصل، أكدت مصادر أمنية رفيعة المستوى، عن استعدادها التام لتأمين المؤتمر، الذي دعت إليه الدعوة السلفية بمدينة المنيا.