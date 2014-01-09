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السبت.. وزير القوى العاملة يسلم عقود العمل بالكويت للشباب المتعاقدين

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السبت.. وزير القوى العاملة يسلم عقود العمل بالكويت للشباب المتعاقدين السبت.. وزير القوى العاملة يسلم عقود العمل بالكويت للشباب المتعاقدين

يسلم كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة, السبت المقبل, الدفعة الأولى من عقود الشباب المتعاقدين للعمل بدولة الكويت، والذين تم اختبارهم فى حضوره شخصياً الشهر الماضى، وذلك بعد إنهاء إجراءات سفرهم وتأشيراتهم.

وأضافت الوزارة فى بيان لها، اليوم الخميس, أن ذلك يأتى فى ظل الجهود التى تبذلها الوزارة فى هذا الصدد، والسعى وراء إيجاد أكبر فرص عمل ممكنة للشباب الراغبين فى العمل فى الخارج وفى العديد من البلدان العربية.

وأكد المتحدث الرسمى لوزارة القوى العاملة والهجرة علاء عوض بأن هذه الدفعة من العقود تأتى ضمن سلسلة من دفعات التعاقد التى تشرف عليها الوزارة وتتم تحت إشرافها وتنال رعاية خاصة من الوزير لأبنائه العاملين فى شتى المجالات.

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