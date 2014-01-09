حاكم الشارقة يقرر تسديد ديون الإماراتيين المديونين

أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم الشارقة مرسوما أميريا ظهر اليوم بشأن إنشاء لجنة معالجة ديون مواطنى إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن تنشأ فى الإمارة لجنة تسمى "لجنة معالجة ديون مواطنى إمارة الشارقة"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية اللازمة لأداء مهامها، وتتبع الحاكم، ويكون المقر الرئيسى للجنة فى مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الحاكم إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الإمارة.

وبموجب مواد المرسوم تتولى اللجنة الإشراف على تنفيذ توجيهات الحاكم بشأن معالجة ديون المواطنين من أبناء إمارة الشارقة ولها فى سبيل اقتراح النظم والآليات المتعلقة بمعالجة ديون المواطنين من أبناء الإمارة ورفعها للحاكم لاعتمادها.

وتلقى الطلبات من المواطنين المشمولين بتوجيهات الحاكم، ونظر الطلبات ورفع التوصية التى تقررها بشأنها إلى الحاكم ومخاطبة الجهات الحكومية، والتعاون والتنسيق معها فيما يتعلق بتوجيهات الحاكم بشأن معالجة ديون المواطنين من أبناء الإمارة والاستعانة بمن تراه للمساعدة فى القيام بمهامها وأية اختصاصات أخرى تناط بها اللجنة من الحاكم.

كما نص المرسوم على أن يصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة، قرار من الحاكم، ويصدر رئيس اللجنة اللوائح والقرارات الإدارية المنظمة لعمل اللجنة، ويتعين على الجهات الحكومية التعاون والتنسيق مع اللجنة بما يؤهلها للقيام بمهامها الموكلة إليها من قبل الحاكم.

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