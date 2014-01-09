التموين تعلن أسعار استرشادية للخضروات: 2جنيه للطماطم و3.5 للبطاطس

أعلن الدكتور محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أن لجنة الأسعار الاسترشادية حددت أسعار الخضروات والفاكهة وهى ملزمة للتجار من بعد غد السبت وحتى يوم الجمعة القادمة فى محافظات القاهرة الكبرى.

وأوضح الوزير أن القائمة تتضمن أن يتراوح سعر كيلو الطماطم من جنيه إلى 2 جنيه وكيلو البطاطس من2 جنيه ونصف إلى 3جنيهات ونصف والبصل الأحمر من 3 جنيهات إلى 3 جنيهات ونصف والبصل الذهبى الأصفر من 3 جنيهات إلى 3 جنيهات و75 قرشا والكوسة من 3جنيهات إلى 4 جنيهات والفاصوليا من 3 جنيهات إلى 3 جنيهات و75قرشا والبسلة من 4 جنيهات إلى 4 جنيهات ونصف والسبانخ 2 جنيه والباذنجان الرومى من 2جنيه إلى 2 جنيه ونصف والباذنجان العروس من2 جنيه إلى 3جنيهات والباذنجان الأبيض من 2جنيه ونصف إلى 3جنيهات ونصف والجزر الأصفر بدون عروش من جنيه إلى جنيه و75 قرشا والخيار الصوب من3 جنيهات إلى 3جنيهات ونصف والفلفل الرومى من 4 جنيهات إلى5 جنيهات والفلفل الشطة الحامى من 4جنيهات إلى 5جنيهات والقلقاس من 3جنيهات ونصف إلى 4جنيهات ونصف والبطاطا من جنيه و25 قرشا إلى 2جنيه.

فيما تتضمن أسعار الفاكهة أن يتراوح سعر كيلو البرتقال أبوصرة من 2جنيه إلى2جنيه ونصف والبرتقال البلدى من جنيه ونصف إلى 2 جنيه والبرتقال السكرى من 2 جنيه إلى 2 جنيه ونصف والجوافة من2 جنيه ونصف إلى3 جنيهات ونصف والموز البلدى بأنوعه من 4 جنيهات إلى 4 جنيهات ونصف واليوسفى بأنواعه من 2 جنيه إلى 3 جنيهات.

وأشار الوزير إلى أن هناك ثباتا فى أسعار الخضر والفاكهة ومنها الطماطم والبطاطس والبصل والبسلة والسبانخ والباذنجان بأنواعه والبرتقال واليوسفى.

وأضاف أن الأسعار الاسترشادية تم إرسالها لمديريات التموين بالمحافظات للاسترشاد بها مع الغرف التجارية لوضع أسعار استرشادية خاصة بكل محافظة حسب تكاليف النقل والتداول ومواسم الإنتاج وحجم المعروض موضحا أن هناك خطين لتلقى شكاوى المواطنين وهما 19805وهو خاص بوزارة التموين والآخر19588 ويتبع جهاز حماية المستهلك.

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