«ماسبيرو» يعرض حلقة تمتدح «مرسى»

كتب : انتصار حسنى ورانيا محمود الخميس 09-01-2014 10:05

قبل ساعات من موعد الجلسة الثانية لمحاكمة المعزول محمد مرسى، أعادت قناة «نايل سينما»، أمس الأول، عرض حلقة قديمة من برنامج «نجم اليوم»، كان ضيفها المنتج والكاتب فيصل ندا، الذى تحدث مادحاً «مرسى»، الذى كان لا يزال رئيساً، عند تسجيل الحلقة، ما أثار الكثير من الشكوك، حول توقيت بث الحلقة، وسبب إعادة عرضها، خصوصاً أن الواقعة تأتى بعد أيام من عرض قناة «النيل الدولية» فيلماً عن إنجازات «المعزول». وتعليقاً على الواقعة، قال عبدالفتاح حسن، رئيس قطاع القنوات المتخصصة، لـ«الوطن»، إنه طلب من عمر زهران، رئيس قناة «نايل سينما»، إجراء تحقيق، وتسليمه «تفريغ الحلقة» التى أذيعت منتصف ليل أمس الأول، مؤكداً أنه لن يترك الواقعة تمر دون أن يحقق فيها بنفسه، موضحاً أن القناة سجلت حلقة جديدة مع فيصل ندا، لكن العاملين فى القناة أذاعوا الحلقة القديمة بدلاً من الجديدة. من جانبه، قال رئيس قناة «نايل سينما» عمر زهران: إن الحلقة التى أذيعت قديمة، مؤكداً أن ضيف الحلقة فيصل ندا لم يتحدث عن الرئيس المعزول محمد مرسى بشكل مبالغ فيه. وأضاف: «الأمر لا يستحق أى تحقيق، وشريط الحلقة جاهز لمن يريد مشاهدتها والتأكد من ذلك».