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محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

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محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

كتب : سلامة عامر الخميس 09-01-2014 14:04

اعتمد محافظ القاهرة، الدكتور جلال مصطفى سعيد، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين.

وتبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 12/1/2014 بمادة اللغة العربية والخط والإملاء، يليه يوم السبت الموافق 18/1/2014 بمادتين هما مادة الجبر والإحصاء، ثم مادة الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات، على أن يكون امتحان مادة الدراسات الاجتماعية يوم الاثنين الموافق 20/1/2014، يليه امتحان يوم الثلاثاء الموافق 21/1/2014 بمادتي الهندسة والتربية الدينية، ويأتي يوم الأربعاء الموافق 22/1/2014 بمادة اللغة الأجنبية ومادة التربية الفنية، على أن تنتهي الامتحانات يوم الخميس الموافق 23/1/2014 بامتحان مادة العلوم.

كما اعتمد المحافظ جدول امتحانات النقل الإعدادي المهني، والتي ستبدأ يوم السبت الموافق 18/1/2014 وتنتهي يوم الخميس الموافق 23/1/2014.

وأكد المحافظ أنه لن تعقد أي امتحانات يوم الاثنين الموافق 13/1/2014 بمناسبة المولد النبوي الشريف، وأيام الثلاثاء الموافق 14/1/2014 والأربعاء 15/1/2014 والخميس 16/1/2014 أيام الاستفتاء على الدستور، بالإضافة إلى يوم الأحد الموافق 19/1/2014 بمناسبة عيد الغطاس.

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