تعرفى على أهم أسباب وفاة الأطفال حديثى الولادة

قال الدكتور رفيق شوقى عطا الله، استشارى طب الأطفال، إن أهم الأسباب التى تؤدى إلى وفاة الأطفال حديثى الولادة هى نقص الأكسجين لدى الجنين أثناء الولادة، وهذا يمكن أن يؤثر على الجهاز العصبى لدى الجنينن مما قد يؤدى فى بعض الأحيان إلى إعاقات بالجهاز العصبى للطفل، وفى بعض الحالات يكون نقص الأكسجين لفترة طويلة أثناء أو بعد الولادة قد يؤدى إلى الوفاة، إلا أنه قد تكون وفاة الجنين برحم الأم، وهذا يحدث بعد الأسبوع العشرين للأم الحامل.

وأضاف عطا الله، أن من أهم أسباب وفاة الأطفال فى هذه الفترة وهى تسمى فترة ما حول الولادة، وتبدأ من الأسبوع العشرين للحمل حتى اليوم السابع بعد الولادة، العيوب الخلقية الشديدة، لافتا إلى أن الأطفال المبتسرين الذين يولدون قبل 37 أسبوعا أكثر عرضة من غيرهم للوفاة فى الفترة الأولى من حياتهم وهى أول 28 يوما، وهذه الفترة التى يسمى فيها الطفل حديث الولادة.

وأوضح استشارى طب الأطفال، أن الأسباب التى تؤدى إلى وفاة الأطفال المبتسرين وجود نزيف بالمخ، أو التهاب رئوى، أو تسمم الدم، أو الالتهاب السحائى، مضيفا أن من الأسباب الأخرى التى يمكن أن تؤدى إلى وفاة الأطفال حديثى الولادة الكاملين النمو هى العيوب الخلقية الشديدة بالقلب وإصابة الطفل بالتهابات مختلفة بعد الولادة، كالنزلات المعوية الشديدة والالتهاب الرئوى الشديد وتسمم الدم، كما أن معظم الأسباب التى تم ذكرها من الممكن أن يتم علاجها لكن على حسب كل حالة.

ونصح لتقليل وفيات الأطفال حديثى الولادة، بعدم زواج الأقارب ومتابعة الأم الحامل متابعة دقيقة مع أطباء النساء والولادة، حتى يتم اكتشاف أى مرض تصاب به الأم والجنين فى الوقت المناسب ويتم علاجه.

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