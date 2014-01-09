غارة إسرائيلية على موقع تدريب لـ"سرايا القدس" غرب رفح

كتب : أ.ش.أ الخميس 09-01-2014 12:14

قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية ظهر اليوم موقع تدريب لسرايا القدس الجناح، العسكري لحركة الجهاد الإسلامي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن مقاتلات الاحتلال من طراز (إف 16) أطلقت صاروخا باتجاه الموقع، وأنه لم يبلغ حتى اللحظة عن وقوع إصابات.

وكان مقاومان قد أصيبا بجراح متوسطة في غارة نفذتها طائرة استطلاع إسرائيلية صباح اليوم على دراجة نارية شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع. كما اغتالت قوات الاحتلال أمس أحد كوادر "سرايا القدس" في قصف مدفعي شرق مدينة غزة.