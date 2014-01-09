إلحاق جهاز إستشعار بالملابس الرياضية لتحسين أداء التمرينات

كتب : نادية الدكروري منذ 0 دقيقة

كشف دافيدي فيجانو ، الرئيس التنفيذي لشركة " Heapsylon" ، عن منتجاً جديداً يعتمد علي إلحاق مستشعر في نسيج الملابس الرياضية لتحسين أداء التمرينات.

أضاف دافيدي ، خلال عرض آخير للمنتج بالمؤتمر الدولي للإلكترونيات ( CES) ، أن جهاز الإستشعار عن بعد " Wearable wireless" يلحق بالملابس الرياضية سواء التي شيرت أو الجوارب و يتصل بالهاتف الذكي ليعطي معلومات للاعبين عن أداء التمرينات و حالة الجسم.

و يندمج المستشعر داخل نسيج الملابس بنسبة 100% ليصبح أكثر راحة ، كما ذكر دافيدي لرصد دقيق لنشاط الجسم أثناء أداء التمرينات الرياضية ، و إعطاء تنبيهات في حال وجود مؤشرات ضرورية.