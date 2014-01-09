ارتفاع نسبة من ينوون التصويت بـ"نعم" على الدستور إلى 87.6%

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ارتفاع نسبة من ينوون التصويت بـ"نعم" على مشروع دستور 2013 إلى 87.6%، وذلك ممن ينوون المشاركة فى الاستفتاء، أو الذين لم يقرروا بعد مشاركتهم من عدمها، وذلك وفقاً لنتائج استطلاع 4 يناير 2014.

وأوضح المركز أن نسبة من لديهم استعداد للمشاركة فى الاستفتاء، وكذلك نسبة من سيصوتون بـ"نعم"، ترتفع كلما اقترب موعد إجراء الاستفتاء.

وأضاف المركز، أن 72.2% من المصريين على علم بموعد الاستفتاء على مشروع دستور 2013، و23.5% لا يعرفون الميعاد، بينما ذكر 4.3% ميعاد خطأ.

وأوضح المركز أن 78.3% من المصريين لديهم النية للمشاركة فى الاستفتاء على مشروع دستور 2013، فى حين أن 12.7% لم يقرروا بعد المشاركة، وقال 9% إنهم لن يشاركوا فى الاستفتاء على الدستور.

> وأشار المركز إلى ارتفاع نسبة المواطنين بالعينة، والذيـن يـنـوون المشـاركة فى الاستفتـاء على مشروع الدستور الجديد بين الذكور، والمقيمين فى الريف، وذلك مقارنة بالفئات المكملة الأخرى.

وقال المركز، إنه تم إجراء الاستطلاع خلال الفترة من 4 إلى 6 يناير 2014، على عيِّنة من المواطنين البالغين (18 سنة فأكثر)، وقد بلغ عدد الاستجابات الفعلية به 1341استجابة.

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