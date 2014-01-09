أخصائية أمراض تناسلية: كيف تتعاملين مع التهابات المهبل؟

التهابات المهبل من أكثر الأعراض التى تصيب السيدات والفتيات، ولها العديد من الأسباب، حيث تقول الدكتورة أميرة سالم أخصائية الأمراض الجلدية والتناسلية إن التهابات المهبل قد تحدث نتيجة عدوى بكتريا أو فطرية أو فيروسية، وكل حالة من تلك الإصابات بحاجة إلى علاج خاص.

وأضافت أميرة تشتد حدة تلك الالتهابات لدى الفتيات خلال فترة الطمث أو الدورة الشهرية، بسبب قلة الخبرة فى التعامل مع النظافة الشخصية فى تلك الفترة، وتزداد نسبة الإصابة عند السيدات بعد العلاقة الحميمة، لذلك يجب الحفاظ على النظافة الشخصية خلال فترة الطمث.

وتابعت أميرة أن تلك الإصابة تسبب فى تهيج منطقة المهبل، وتتغير لون الإفرازات إلى اللون الرمادى، أو الأصفر الداكن، مع ظهور روائح كريهة الرائحة، وشعور بعدم الراحة مع آلام شديدة بتلك المنطقة الحساسة، مشيرة إلى أن هناك عدة عوامل قد تسبب تلك الالتهابات منها سوء التغذية، أو حدوث جروح، أو كما ذكر عدم العناية بالنظافة الشخصية بالإضافة إلى استخدام مطهرات بطريقة مبالغ فيها.

وأضافت أميرة إن علاج تلك الالتهابات يكمن أولا فى المحافظة على النظافة الشخصية، من خلال ارتداء الملابس الداخلية القطنية، خاصة خلال فترة الطمث، مع ضرورة التقليل من ارتداء تلك الملابس التى تحتوى على مواد صناعية وضيقة، لأن الملابس الضيقة تؤدى إلى ارتفاع حرارة تلك المنطقة، كما يجب الحرص على عدم استخدام المطهرات المهبلية أكثر من مرتين أسبوعيا، معللة ذلك بأن المهبل يفرز إفرازات حمضية لقتل البكتريا، ومع استخدام تلك المطهرات التى قد تكون قلوية مما يقضى على الإفرازات الطبيعية وخلق جو جديد لنمو البكتريا أو الفطريات.

وتابعت أميرة أن بعض الفتيات يعتقدن أن غسل منطقة لمهبل بالصابون أو بعض أدوات التجميل، يزيد من نظافة تلك المنطقة، وهو الأمر غير الصحيح بالمرة، فتلك المواد تحتوى على مواد كيميائية لها تأثيرات ضارة على الجسم، مضيفة أن هناك بعض الأدوية التى تعالج تلك الالتهابات، ومنها أدوية المضادات الحيوية، والتى يتم تناولها عن طريق الفم، مؤكدة أن الطبيب فقط هو من يمكنه تحديد هذه الأدوية وجرعاتها، ومتى يمكن استخدامها.

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