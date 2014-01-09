فونتيرا النيوزيلندية للألبان تعتزم خوض معركة قضائية ضد دانون الفرنسية

أعلنت شركة الألبان النيوزيلندية العملاقة فونتيرا اليوم الخميس، اعتزامها التصدى للدعوى القضائية التى أقامتها شركة دانون الفرنسية ضدها بسبب سحب المنتجات من السوق الصينية وعدد من الأسواق الآسيوية فى أغسطس الماضى.

وقالت فونتيرا وهى أكبر شركة ألبان فى العالم فى بيان، إنها تواصل المحادثات التجارية مع دانون لكنها محبطة من لجوء الشركة الفرنسية للقضاء.

كانت دانون قد أقامت دعوى قضائية ضد فونتيرا فى مدينة أوكلاند النيوزيلندية وألغت عقد التوريد معها.

وقالت دانون إن قرار فونتيرا سحب المركزات البروتينية المستخرجة من مصل اللبن كبد شركة نيوتريشيا لإنتاج حليب الأطفال التابعة لها خسائر بلغت 350 مليون يورو (475 مليون دولار). وتطالب الشركة الفرنسية بالحصول على تعويضات من الشركة النيوزيلندية بسبب الخسائر التى تعرضت لها العام الماضى والأضرار التى لحقت بعلاماتها التجارية.

من ناحيتها قالت فونتيرا، إنها "واثقة من موقفها وستدافع عن نفسها فى مواجهة أى ادعاءات".

كان قد تقرر سحب منتجات الألبان فى أعقاب إعلان فونتيرا الاشتباه فى تلوث مصل اللبن الذى تستخدمه شركة دانون وشركات أخرى لإنتاج حليب الأطفال بنوع من البكتريا، وقد اتضح بعد ذلك أن هذه الشكوك ليس لها أساس.

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