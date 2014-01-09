القابضة للكهرباء: سداد الفواتير إلكترونيا لا يعنى الاستغناء عن المحصل

أكد المهندس جابر الدسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن تعاقد شركة شمال القاهرة مع إحدى الشركات الخاصة لتحصيل الفواتير المتأخرة إلكترونيا لا يعنى الاستغناء عن المحصلين، مؤكداً أن محصلى وزارة الكهرباء مازالوا فى وظائهم ويؤدون عملهم.

وأضاف الدسوقى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن عدد المشاركين على موقع شركة شمال القاهرة حتى الآن بلغ 126 مشتركا، لافتا إلى أن هذه الخدمة تقلل من تكدس المواطنين بشركات الكهرباء لسداد الفواتير التى لم يحصلها المحصل.

وأوضح رئيس الشركة القابضة أن هذا التعاقد لم يكلف الوزارة أو شركة الكهرباء أى أعباء مالية، وسيتم إضافة رسوم بسيطة على فاتورة الاستهلاك فى حالة تسديدها إلكترونياً لا تتعدى الـ3 جنيهات.

للمزيد من اخبار تقارير مصرية..

التنمية الإدارية: 200 لجنة للمغتربين بالمحافظات للتصويت فى الاستفتاء

سفير مصر بموريتانيا: عملية الاستفتاء على الدستور تسير بشكل سلس

"شرابى" بعد هروبه من مصر يزعم:80% من قضاة مصر يرفضون ما يحدث الآن

رئيس جنايات القاهرة السابق: هيئة محاكمة مرسى أجلت القضية لأسباب أمنية