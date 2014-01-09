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مراقبة دولية لمتابعة الاستفتاء بنيويورك: التصويت يسير بشكل جيد

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مراقبة دولية لمتابعة الاستفتاء بنيويورك: التصويت يسير بشكل جيد مراقبة دولية لمتابعة الاستفتاء بنيويورك: التصويت يسير بشكل جيد

صرحت الدكتورة "ناصرية بغدادى" مستشارة مكتب الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة والمراقبة الدولية لعملية الاستفتاء على الدستور المصرى بنيويورك، بأن العملية الانتخابية سارت بشكل طبيعى، وتم فتح صندوق الانتخاب بشكل قانونى، وقام الناخبون بالإدلاء بأصوتهم دون أى عقابات.

وأوضت ناصرية بغدادى أن عددا كبيرا من الموطنيين توافد للإدلاء بأصواتهم على الاستفتاء، كما تم أخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة من ناحية المنتخبين بالجالية المصرية.

وأضافت "بغدادى" لـ"اليوم السابع"، أن وفد الجامعة العربية يقوم دائما بتفعيل العملية الديمقراطية الحرة، لأن تشهد هذا الحدث للانتقال إلى الاستقرار والعمل الديمقراطى، موضحة أن عملية التسجيل بالقوئم الانتخابية من قبل الناخبين هى عملية مستحدثة وتمت مراجعتها قبل 2 ديسمبر الماضى من قبل اللجنة العليا للانتخابات بمصر.

وأكدت "بغدادى" أن إقبال المصريين بالخارج على الاستفتاء جاء بكل حب ووعى وحرص على الانتقال، لتحقيق أوضاع أفضل لمصر.

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