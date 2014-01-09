أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر -
تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك -
ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة -
وزير التعليم يوجه هيئة امتحانات "كامبردج" بالتركيز على معايير الجودة وإنهاء تراخيص الشهادات -
تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب : الإدارة الأمريكية لديها رغبة في إعادة "تمويل التدفق النقدي " لمصر -
شركة المترو تهدر ١٠٠ مليون جنيه بتكهينها لقطار جديد -
بالصور .. اكتشاف قصور في تطوير دار الكتاب المقدس للأيتام بالأقصر -
بالصور.. رئيس جامعة طنطا يزور مصابي الشرطة بالمستشفى التعليمي -
المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

وفاة كندي بفيروس إنفلونزا الطيور بعد عودته من الصين

Google+ Print
وفاة كندي بفيروس إنفلونزا الطيور بعد عودته من الصين وفاة كندي بفيروس إنفلونزا الطيور بعد عودته من الصين

قال مسؤولو الصحة في كندا، الأربعاء، إن كنديًا توفي متأثرًا بإصابته بفيروس إنفلونزا الطيور «إتش5 إن1»، بعد عودته من رحلة إلى الصين، في أول حالة مؤكدة من نوعها في أمريكا الشمالية.

وقال المسؤولون، في بيان صحفي في «أوتاوا»، إن الحالة تم عزلها وإن احتمالات الخطر على آخرين في أدنى حدودها.

وقال المسؤولون إن «سلالة (إتش5 إن1)، التي تنتقل من خلال الاتصال بالطيور المصابة تقتل حوالي 60% ممن يصابون بها».

وذكرت وزارة الصحة في «ألبرتا»، في بيان، أن منظمة الصحة العالمية أبلغت بحوالي38 حالة إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور «إتش5 إن1» في جميع أنحاء العالم، و24 حالة وفاة في عام 2013.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية