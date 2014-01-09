وفاة كندي بفيروس إنفلونزا الطيور بعد عودته من الصين

قال مسؤولو الصحة في كندا، الأربعاء، إن كنديًا توفي متأثرًا بإصابته بفيروس إنفلونزا الطيور «إتش5 إن1»، بعد عودته من رحلة إلى الصين، في أول حالة مؤكدة من نوعها في أمريكا الشمالية.

وقال المسؤولون، في بيان صحفي في «أوتاوا»، إن الحالة تم عزلها وإن احتمالات الخطر على آخرين في أدنى حدودها.

وقال المسؤولون إن «سلالة (إتش5 إن1)، التي تنتقل من خلال الاتصال بالطيور المصابة تقتل حوالي 60% ممن يصابون بها».

وذكرت وزارة الصحة في «ألبرتا»، في بيان، أن منظمة الصحة العالمية أبلغت بحوالي38 حالة إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور «إتش5 إن1» في جميع أنحاء العالم، و24 حالة وفاة في عام 2013.