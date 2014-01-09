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«تمرد»: مواجهة «رموز فساد مبارك» ليست بالحزن على «فيس بوك وتويتر»

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«تمرد»: مواجهة «رموز فساد مبارك» ليست بالحزن على «فيس بوك وتويتر» «تمرد»: مواجهة «رموز فساد مبارك» ليست بالحزن على «فيس بوك وتويتر»

دعا محمد عبدالعزيز، أحد مؤسسي حركة «تمرد»، من سماهم «شباب الثورة»لـ«مواجهة رموز الفساد في عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك بالنزول للشارع وليس بالحزن على صفحات فيس بوك وتويتر».

وقال «عبدالعزيز»، في صفحته على «فيس بوك»، الخميس: «إحساس شباب الثورة بالقهر واليأس، بسبب ظهور رموز الفساد في عصر المخلوع مبارك مرة أخرى على الساحة، ليس علاجه بالحزن على صفحات فيس بوك وتويتر».

وأضاف: «لكن الحل هو المواجهة في الشارع والنزول للجماهير، والحديث عن أهمية انتخاب عضو مجلس نواب يعبر عن مطالب الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية واستقلال وطني، ولا يعبر عن قوى فساد ما قبل 25 يناير ولا استبداد ما قبل 30 يونيو».

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