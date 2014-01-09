374 مليون دولار حصيلة جمارك السيارات فى مصر خلال 11 شهرا

قالت مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية المصرية، إن عدد السيارات المستوردة والمُفرج عنها من المنافذ الجمركية بالبلاد خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من العام الماضى، بلغ 104.8 ألف سيارة.

وأضافت المصلحة فى بيان لها اليوم الأربعاء، أن قيمة السيارات المُفرج عنها بلغت 9.4 مليارات جنيه (1.3 مليار دولار)، سددت عنها رسوم جمركية بنحو 2.684 مليار جنيه (374 مليون دولار).

واستحوذت فئة السيارات "الملاكى" على النسبة الأكبر بعدد 83.3 ألف سيارة، بقيمة إجمالية بلغت 6.9 مليار جنيه (992 مليون دولار) سددت عنها رسوم جمارك 2.152 مليار جنيه (316 مليون دولار)، فيما بلغ عدد سيارات النقل 21.5 ألف سيارة بقيمة 2.5 مليار جنيه (360 مليون دولار)، سددت عنها رسوم بلغت 532.1 مليون جنيه (76.5 مليون دولار).

وحسب بيان مصلحة الجمارك، فإن النصف الأول من العام كان الأعلى فى واردات السيارات الملاكى بعدد 51 ألف سيارة بقيمة 4.1 مليار جنيه (590 مليون دولار) سددت عنها نحو مليار جنيه (143 مليون دولار).

وتصدرت عدة شركات قائمة الرسوم الجمركية فى مصر على وارداتها من السيارات، وجاءت فى المرتبة الأولى الشركة العالمية للسيارات "كيا" بإجمالى رسوم جمركية بلغت 290 مليون جنيه، تلتها شركة "تويوتا" مصر للتجارة بإجمالى رسوم مسددة 272.2 مليون جنيه ثم "جى بى أوتو"، بإجمالى رسوم 160 مليون جنيه.

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