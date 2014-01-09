أخبار عاجلة

مخاوف من انتشار الملاريا بأسوان.. والصحة: الإجراءات مشددة -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
منسقة الوقفة الشعبية لمساندة السيسي بواشنطن: «النهاردة وقفة وبكرة العيد» -
«أسرة معاقة» للسيسي: «هنعيش إزاي بـ450 جنيه» -
ماهر فرغلي: مقتل أبو أنس الأنصاري ضربة قوية لـ«بيت المقدس» -
أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أبرز الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017 -
السجن 10 سنوات أقصى عقوبة ينتظرها أوكا وأورتيجا لهذه الأسباب -
8 الصبح - تعرف على سر "الشارة الزرقاء" التى يرتديها إعلاميين وضيوف dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

374 مليون دولار حصيلة جمارك السيارات فى مصر خلال 11 شهرا

Google+ Print
374 مليون دولار حصيلة جمارك السيارات فى مصر خلال 11 شهرا 374 مليون دولار حصيلة جمارك السيارات فى مصر خلال 11 شهرا

قالت مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية المصرية، إن عدد السيارات المستوردة والمُفرج عنها من المنافذ الجمركية بالبلاد خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من العام الماضى، بلغ 104.8 ألف سيارة.

وأضافت المصلحة فى بيان لها اليوم الأربعاء، أن قيمة السيارات المُفرج عنها بلغت 9.4 مليارات جنيه (1.3 مليار دولار)، سددت عنها رسوم جمركية بنحو 2.684 مليار جنيه (374 مليون دولار).

واستحوذت فئة السيارات "الملاكى" على النسبة الأكبر بعدد 83.3 ألف سيارة، بقيمة إجمالية بلغت 6.9 مليار جنيه (992 مليون دولار) سددت عنها رسوم جمارك 2.152 مليار جنيه (316 مليون دولار)، فيما بلغ عدد سيارات النقل 21.5 ألف سيارة بقيمة 2.5 مليار جنيه (360 مليون دولار)، سددت عنها رسوم بلغت 532.1 مليون جنيه (76.5 مليون دولار).

وحسب بيان مصلحة الجمارك، فإن النصف الأول من العام كان الأعلى فى واردات السيارات الملاكى بعدد 51 ألف سيارة بقيمة 4.1 مليار جنيه (590 مليون دولار) سددت عنها نحو مليار جنيه (143 مليون دولار).

وتصدرت عدة شركات قائمة الرسوم الجمركية فى على وارداتها من السيارات، وجاءت فى المرتبة الأولى الشركة العالمية للسيارات "كيا" بإجمالى رسوم جمركية بلغت 290 مليون جنيه، تلتها شركة "تويوتا" مصر للتجارة بإجمالى رسوم مسددة 272.2 مليون جنيه ثم "جى بى أوتو"، بإجمالى رسوم 160 مليون جنيه.

للمزيد من أخبار الاقتصاد..

شركة الوقود النووى اليابانية تطالب بتشغيل مصنع معالجة الوقود المستنفد

"مصر للطيران للشحن الجوى" توقع اتفاقيات مع أربع دول

"جارتنر" تتوقع بيع أكثر من مليار جهاز مزود بنظام أندرويد فى 2014
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة

أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن