الخارجية الأمريكية: واشنطن ما زالت ملتزمة بالعلاقات طويلة الأمد مع مصر

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جينيفر ساكي، الأربعاء، إن الولايات المتحدة «ما زالت ملتزمة بالعلاقات طويلة الأمد مع مصر».

وأضافت «ساكي» أن «نجاح المرحلة الانتقالية الديمقراطية في مصر ليست مهمة للشعب المصري وحده بل للمنطقة كلها، والولايات المتحدة أيضًا».

وحثت المسؤولة الأمريكية الحكومة المصرية على «ضرورة الأخذ في الاعتبار التوصيات، التي أصدرها مؤخرًا مركز كارتر بشأن الاستفتاء، والتي أعرب فيها عن قلقه إزاء حالة الاستقطاب الموجودة في مصر».

وقالت إن «وزارة الخارجية تشارك المركز الأمريكي قلقه»، مشيرة إلى «ضرورة دراسة تلك التوصيات الخاصة بعملية الاستفتاء ونوعية الحملة الانتخابية، التي تسبقه، والتي قد تؤثر على مصداقية الاستفتاء»، حسب قولها.