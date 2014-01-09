وقف إطلاق النار بين المتمردين الحوثيين وقبائل حاشد فى شمال اليمن

أعلنت وكالة الأنباء اليمنية سبأ ومصادر قبلية التوصل، إلى وقف لإطلاق النار اليوم الأربعاء بين المتمردين الشيعة الحوثيين ومقاتلين من قبائل حاشد بشمال صنعاء بعد ثلاثة أيام من المعارك العنيفة.

وقالت مصادر لوكالة فرانس برس، إن بعثة رئاسية توصلت إلى اتفاق مع المتقاتلين لوقف المعارك، وأضافت الوكالة أن الطرفين وافقا أيضا على نشر مراقبين للإشراف على الهدنة، على أن يخلى المسلحون مواقعهم صباح الخميس.

وخلال الأشهر الماضية، تمددت رقعة المعارك بين الحوثيين وخصومهم من السلفيين وآل الأحمر الذين يتزعمون تاريخيا قبائل حاشد، فى محافظات الجوف على الحدود مع السعودية وحجة على البحر الأحمر وعمران فى شمال صنعاء، إضافة إلى أرحب فى شمال صنعاء ومعقل الحوثيين فى صعدة.

وتحالف قبائل حاشد هو الأكثر نفوذا تاريخيا فى اليمن وشكل السند الأقوى للحكم فى صنعاء، وهو بزعامة أبناء الشيخ القبلى الراحل عبد الله الأحمر.

وقال مصدر قبلى بارز لوكالة فرانس برس، إن الحوثيين المتهمين من قبل خصومهم بتلقى الدعم من إيران، "أسقطوا خلال الأشهر الماضية مناطق فى الجوف، ويحاولون السيطرة على عاصمة المحافظة مدينة الحزم"، إلا أن "القبائل تمكنوا من إحراز تقدم فى الأيام الأخيرة، وإخراج الحوثيين من بعض المناطق".

كما ذكر المصدر أن محافظة "حجة غرب صعدة شبه موالية لهم وباتت هادئة" بعد سريان هدنة سعت من أجلها لجنة وساطة رئاسية، فيما "يستمر القتال فى دماج"، وهى المنطقة التى فيها مركز يضم آلاف السلفيين فى قلب صعدة.

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