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"الأسواني": نحن في حالة حرب ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة

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"الأسواني": نحن في حالة حرب ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة "الأسواني": نحن في حالة حرب ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة

كتب : محمد شريف الأربعاء 08-01-2014 22:26

أكد الروائي علاء الأسواني، أن الدولة المصرية في حالة حرب حقيقية مع الإرهاب الذي يقتل المصريين.

وأوضح "الأسواني"، خلال استضافته في برنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد، على قناة "النهار"، أن الشرطة المصرية تلعب دورًا عظيمًا في مواجهة العنف والإرهاب، ويسقط منها شهداء كل يوم، ولهم كامل الاحترام والتقدير.

وتابع: "كوننا في حرب مع الإرهاب يعني أنه لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وليس من حقنا انتقاد أي تصرفات من الدولة حتى لو كانت فردية"، مستشهدًا بالشرطة عندما اعتقلت الشاعر عمر حاذق لأنه سأل ضابطًا عن سبب قبضه على شابين في الإسكندرية.

وأشار الروائي المعروف إلى أن قانون التظاهر يخالف الأعراف العالمية ولم يجد نفعًا في مواجهة إرهاب الإخوان.

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