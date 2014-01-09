"الأسواني": الشعب شعر بقيمة "السيسي" عندما أنقذه من بطش الإخوان.. وعليه تحقيق أهداف الثورة

كتب : محمد شريف الأربعاء 08-01-2014 22:49

أكد الروائي علاء الأسواني، أنه بات من الواضح أن يترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة.

وأوضح "الأسواني"، خلال استضافته في برنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد، على قناة "النهار"، أن الشعب المصري شعر بقيمة "السيسي" عندما أنقذهم من بطش جماعة الإخوان، وهو الأمر الذي منحه شعبية غير مسبوقة في تاريخ مصر، وتم عقد آمال كبيرة عليه.

وأشار الأسواني إلى أنه يتمنى من "السيسي" إذا أصبح رئيسًا أن يحقق العدالة الاجتماعية ويحقق أهداف الثورة، وألا يسعى لعودة دولة مبارك التي تم إسقاط رأسها.

واختتم الروائي علاء الأسواني تصريحاته بأنه يتوجب على "السيسي" أن يفرق جيدًا بين الدولة والنظام، لأن النظام ومؤسساته هما مجموعة مصالح فقط، لكن الدولة هي شعب يدار بطريقة مدنية.