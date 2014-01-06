كتبت/شيرين أنيس

أجتمعت اليوم حملتى اختار رئيسك وإرادة شعب بمركز اعداد القادة بالعجوزة حتى عنوان رئيسك إرادة شعب وحضر احمد المياح مؤسس حملة ارادة شعب وناصر صالح المنسق العام للحملة والمستشار الاعلامى مصطفى كامل سيف الدين وشريف عبد الحى المتحدث الاعلامى ومنسق الغربية عادل السيد محمود والاستاذ ياسرالساعى منسق الاسماعيلية . المؤتمر الاعلامى مع نخبه كبيرة من السياسين والاعلاميين ورؤساء الاحزاب والفنانين والممثلين وعلى راسهم الفنان خليل مرسى تعبيرا لتايدهم لترشيح الفريق اول عبد الفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية .وتحدثوا على ان الفترة القادمة لابد من ان يقودها الفريق اول عبد الفتاح السيسى لكى تنجو الغالية ام الدنيا وتصبح قد الدنيا

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads