رئيس منظمةالحريات لحقوق الإنسان بالشرقية يهنئ الإخوةالأقباط بمناسبة الأعياد

كتبت/ سالي عبدالعزيز

في إطار تأكيد مشاركة المسلمين للأخوة الأقباط في أعيادهم توجه رئيس منظمة الحريات لحقوق الإنسان بالشرقية الي كنيسة كفر يوسف شحاته بمدينة مشتول السوق ليبارك للقمص ميخائيل والعمده تادرس الأعياد المجيده .. حيث شاركة في الزيارة الكابتن محمد عبدالعليم مدرب الكراتيه بمركز شباب مشتول والأستاذ حسن سعيد شومان مقرر لجنة التوعية السياسية بالمنظمة والأستاذ جمال عمارة كان في استقبالهم العمدة تادرس والقمص ميخائيل الذي استقبلهم بحفاوة بالغة .

جاءت هذه الزيارة تأكيدا علي اننا نحن أبناء الوطن الواحد لا تفرقنا الجماعات الإرهابية وما يفعلونه وأنهم لا يمثلون إلا انفسهم وكرر القمص ميخائيل كلمة البابا توادرس عندما قال فلتذهب الكنائس ولكن تبقي مصر.. وبمناسبة الأعياد قال العمدة تادرس ان الحالةالأمنية مشددة حتي يسعد الناس بالأعياد وفي هذا الصدد اشار بأن مأمور قسم شرطة مشتول أوصي بدعم وزيادة الحراسات علي الكنيسة التي تقع في دائرته الأمنية.

شبكةعيونالإخبارية

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