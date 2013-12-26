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غدا أول يوم لتطبيق منع ذبح البتلو وتوقعات بزيادة فى أسعار اللحوم

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غدا أول يوم لتطبيق منع ذبح البتلو وتوقعات بزيادة فى أسعار اللحوم غدا أول يوم لتطبيق منع ذبح البتلو وتوقعات بزيادة فى أسعار اللحوم

أكد محمد شرف، عضو شعبة اللحوم بغرفة القاهرة التجارية، أن اليوم، الخميس، هو آخر أيام ذبح البتلو فى المجازر، واعتبارا من غد، الجمعة، سيتم تنفيذ قرار وزير الزراعة بمنع ذبح البتلو، ودخوله المجازر نهائيا.

وأضاف "شرف"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الجزارين فوجئوا اليوم بإعلان انتهاء ذبح البتلو، من خلال الأوراق المعلنة فى المجازر، مما أدى إلى تكدس عدد كبير من التجار صباح اليوم على القرار فى تذمر للكثير منهم من المقبلين على ذبح البتلو.

وأشار "شرف" إلى أن أسواق اللحوم ستشهد حالة من الترقب للأسعار اعتبارا من غد، الجمعة، لافتاً إلى أن هناك توقعات بارتفاع اللحوم نتيجة لزيادة الضغط على عجول الماشية ومنع ذبح البتلو.

وأوضح "شرف" أن قرار منع ذبح البتلو قرار جيد يساعد فى تنمية الثروة الحيوانية فى ، إلا أنه لابد أن يكون مدعوما بقرار من ذبح إناث العجول لاستكمال منظومة اللحوم، وضخ كميات إضافية من الثروة الحيوانية إلى الأسواق بخلاف المستوردة.

يذكر أن وزير الزراعة، أيمن فريد أبو حديد، أصدر قراراً منذ أسبوعين بمنع ذبح البتلو نهائياً، وقامت على إثرها بضخ كميات إضافية من اللحوم المستوردة للتصدى لرفع الأسعار.

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مصر 365

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