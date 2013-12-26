مركز المعلومات:تراجع معدل الطلب على العمالة المصرية فى أكتوبر الماضى

تراجع مؤشر الطلب على العمالة المصرية بالداخل والخارج، خلال شهر أكتوبر الماضى، ليسجل 97 نقطة، مقابل 176 نقطة خلال شهر سبتمبر السابق عليه، كما انخفض مقارنة بشهر أكتوبر 2012، والذى بلغ فيه 311 نقطة، وفقاً لمركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

وأوضح المركز انخفاض مؤشر الطلب الخارجى على العمالة المصرية خلال شهر أكتوبر الماضى، ليسجل236 نقطة، مقابل 492 نقطة خلال شهر سبتمبر السابق عليه، وهبط مؤشر الطلب المحلى على العمالة المصرية خلال الفترة المذكورة ليسجل 224 نقطة مقابل 473 نقطة خلال الشهر السابق عليه.

وأشار المركز، فى تقرير المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لمصر، إلى أن فرص العمل المعلن عنها بالنشرة القومية للتشغيل خلال شهر أكتوبر الماضى قفزت بنسبة 271% لتسجل 10.9 ألف فرصة، مقابل 2.9 آلاف فرصة خلال شهر سبتمبر الماضى، كما ارتفعت بنسبة 7.2% مقارنة بشهر أكتوبر ،2012 والذى سجل 10.19 ألف فرصة عمل.

وأشارت إلى أن الوظائف المطلوبة محليا، والمعلن عنها فى الصحف القومية خلال الفترة المذكورة، تراجعت بنسبة 42.8% لتصل إلى نحو 3.92 ألف وظيفة، مقابل 6.85 ألف وظيفة خلال الشهر السابق عليه، كما انخفضت بنسبة 74 % مقارنة بشهر أكتوبر ،2012 والذى بلغ فيه 15.12 ألف وظيفة.

أما بالنسبة للوظائف المطلوبة خارجيا، والمعلن عنها بالصحف القومية، فتراجعت خلال شهر أكتوبر الماضى بنسبة 52% لتصل إلى 1.11 ألف وظيفة، مقابل 2.3 ألف وظيفة فى الشهر السابق عليه.