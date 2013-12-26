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انخفاض حركة شراء الذهب فى أعياد رأس السنة بسبب التفجيرات

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انخفاض حركة شراء الذهب فى أعياد رأس السنة بسبب التفجيرات انخفاض حركة شراء الذهب فى أعياد رأس السنة بسبب التفجيرات

أكد الدكتور وصفى أمين واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب فى الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الذهب مستقرة عند معدلاتها فى الأسواق العالمية والمحلية، لافتاً إلى أن سعر الجرام عيار ٢١ يبلغ ٢٤٩ جنيهاً، بعد استقرار السوق العالمية عند ١٢٠٤ دولاراً للأوقية.

وأضاف "وصفى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن التفجيرات التى تحدث فى يوماً بعد يوم أدت إلى شعور المواطنين بالخوف من الأوضاع الحالية فى مصر، وأن الاستقرار لن يتحقق إلا بعد وقت طويل، مشيراً إلى أن الخوف ظهر بشكل واضح على قطاع الذهب الذى دائماً ما يشهد رواج فى احتفالات أعياد رأس السنة إلا أن الجميع متوقع ولا يرغب فى الشراء ويحتفظ بما لديه من أموال.

وأشار "واصف" إلى أن محال الذهب تمارس عملها بشكل طبيعى ولا يوجد أى إغلاق، موضحاً أن سعر الجرام عيار ١٨ بلغ ٢١٣ جنيهاً، كما بلغ سعر الجرام عيار ٢٤ بـ ٢٨٤.٥ جنيه، وسعر الجنيه الذهب بلغ ١٩٩٢ جنيهاً.

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مصر 365

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