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الذهب العالمى مستقر مع توقعات بأكبر خسارة سنوية فى 30 عاماً

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الذهب العالمى مستقر مع توقعات بأكبر خسارة سنوية فى 30 عاماً الذهب العالمى مستقر مع توقعات بأكبر خسارة سنوية فى 30 عاماً

استقر الذهب دون تغير يذكر اليوم، الخميس، وذلك فى معاملات هزيلة نهاية السنة، لكنه بصدد أكبر خسارة سنوية فى أكثر من 30 عاماً، متأثراً بصعود الأسهم وتفاؤل حيال تعافى الاقتصاد العالمى، وهو ما نال من جاذبيته كملاذ آمن.

وأثرت بواعث القلق هذا العام من أن يبدأ مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) تقليص إجراءات التحفيز ثم قراره فى الفترة الأخيرة بالشروع فى ذلك على الذهب الذى يعتبر أداة تحوط من التضخم.

ويقترب الذهب من تسجيل خسارة 30 % فى 2013 لينهى موجة صعود دامت 12 عاماً بفعل انخفاض الفائدة وخطوات البنوك المركزية فى أنحاء العالم لدعم الاقتصاد.
> وكان الذهب مستقرا عند 1204.70 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجع هذا العام سيكون الأكبر للذهب منذ 1981 والسعر الحالى أقل 37% عن أعلى مستوى على الإطلاق 1920.30 دولار المسجل فى 2011.

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مصر 365

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