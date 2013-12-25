شركات الاتصالات تبث"رسائل" للحرية والعدالة رغم تصنيف الجماعة إرهابية

فى تصرف غريب وغير مفهوم ، تواصل شركات الاتصالات بث خدمة الرسائل القصيرة لجريدة الحرية والعدالة المعبرة عن جماعة الإخوان وحزبها ، رغم قرار مجلس الوزراء بوضع الجماعة وكل ما يتفرع عنها من أحزاب وجمعيات على لائحة المنظمات الإرهابية

> وتواصل شركات الاتصالات بث الرسائل القصيرة للحرية والعدالة رغم الطابع التحريضى لهذه الرسائل وبثها أخبارا مغلوطة واعتدائها اللفظى على الإرادة الشعبية للمصريين

> جدير بالذكر أن جريدة الحرية والعدالة نفسها قد تم إيقاف طباعتها فى مطابع الأهرام لأجل غير مسمى استجابة لقرار الحكومة اليوم بتصنيف جماعة الإخوان جماعة إرهابية ، وهو ما تجاهلته شركات الاتصالات الثلاث وواصلت بث رسائل الحرية والعدالة التحريضية.