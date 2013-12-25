اتحاد المستثمرين: تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية قرار صائب تأخر كثيرا

قال الدكتور محرم هلال، الرئيس التنفيذى للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن القرار الصادر من الحكومة باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، قرار صائب، ولكنه تأخر كثيرا فى الصدور.

وأضاف هلال، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هذا القرار يعتبر من القرارات الجريئة التى اتخذتها الحكومة الحالية، مشيرا إلى أنه لابد أن يترتب على هذا القرار اتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة لحماية أمن المواطنين، وإظهار قوة الدولة.

وأعلن الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالى، اعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، ويسرى عليها قانون الإرهاب، وكذلك حظر كافة أنشطة الجماعة بما فيها التظاهر.