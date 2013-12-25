أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. DMC

وزير الاستثمار يبحث مع وفد إماراتي إنشاء 3 محطات وقود بمصر

Google+ Print
وزير الاستثمار يبحث مع وفد إماراتي إنشاء 3 محطات وقود بمصر وزير الاستثمار يبحث مع وفد إماراتي إنشاء 3 محطات وقود بمصر

كتب : محمود الجمل الأربعاء 25-12-2013 16:19

بحث أسامة صالح وزير الاستثمار، مع وفد رفيع المستوى من شركة إمارات للمنتجات البترولية، إنشاء 3 محطات للوقود وأخرى للطائرات خلال الشهور القليلة المقبلة.

واستعرض وزير الاستثمار خلال لقائه اليوم مع الوفد الإماراتي، الموقف الحالي للشركة بمصر، وخطتها التوسعية لمضاعفة مشروعاتها بعدد من المحافظات.

وقدم الوفد الإماراتي برئاسة محمد جمعة بن شرف مدير عام الشركة شرحًا عن نشاط الشركة بمصر، والمتمثل في إقامة محطات تموين السيارات بالمشتقات البترولية.

وأكد وفد الشركة إقامة نموذج جيد لمحطات تموين البنزين في مصر بتكلفة لا تقل عن 20 مليون جنيه للمحطة الواحدة، مشددين على تمسك شركتهم بالسوق المصرية والتوسع بمشروعاتهم بها، بوصفها أحد أهم وأنشط الأسواق الاستهلاكية في المنطقة.

واستعرض وفد "إمارات مصر" تجربتهم في إقامة 10 محطات تموين سيارات حتى الآن بمصر، وأبلغوا وزير الاستثمار خلال اللقاء بأن الشركة اقتربت من إنهاء إقامة 3 محطات تموين سيارات جديدة في كلٍ من القاهرة ومدينة السادات وطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار خطة الشركة للتوسع بمشروعاتها في مصر، نحو الوصول إلى إقامة 70 محطة بنزين جديدة في مختلف المحافظات المصرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر