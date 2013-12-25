وزير الاستثمار يبحث مع وفد إماراتي إنشاء 3 محطات وقود بمصر

كتب : محمود الجمل الأربعاء 25-12-2013 16:19

بحث أسامة صالح وزير الاستثمار، مع وفد رفيع المستوى من شركة إمارات مصر للمنتجات البترولية، إنشاء 3 محطات للوقود وأخرى للطائرات خلال الشهور القليلة المقبلة.

واستعرض وزير الاستثمار خلال لقائه اليوم مع الوفد الإماراتي، الموقف الحالي للشركة بمصر، وخطتها التوسعية لمضاعفة مشروعاتها بعدد من المحافظات.

وقدم الوفد الإماراتي برئاسة محمد جمعة بن شرف مدير عام الشركة شرحًا عن نشاط الشركة بمصر، والمتمثل في إقامة محطات تموين السيارات بالمشتقات البترولية.

وأكد وفد الشركة إقامة نموذج جيد لمحطات تموين البنزين في مصر بتكلفة لا تقل عن 20 مليون جنيه للمحطة الواحدة، مشددين على تمسك شركتهم بالسوق المصرية والتوسع بمشروعاتهم بها، بوصفها أحد أهم وأنشط الأسواق الاستهلاكية في المنطقة.

واستعرض وفد "إمارات مصر" تجربتهم في إقامة 10 محطات تموين سيارات حتى الآن بمصر، وأبلغوا وزير الاستثمار خلال اللقاء بأن الشركة اقتربت من إنهاء إقامة 3 محطات تموين سيارات جديدة في كلٍ من القاهرة ومدينة السادات وطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار خطة الشركة للتوسع بمشروعاتها في مصر، نحو الوصول إلى إقامة 70 محطة بنزين جديدة في مختلف المحافظات المصرية.