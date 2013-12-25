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الهيئة القومية للبريد تحدد 10 آلاف جنيه كحد أدنى للحسابين "الفضي والذهبي"

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الهيئة القومية للبريد تحدد 10 آلاف جنيه كحد أدنى للحسابين "الفضي والذهبي" الهيئة القومية للبريد تحدد 10 آلاف جنيه كحد أدنى للحسابين "الفضي والذهبي"

كتب : جهاد الطويل الأربعاء 25-12-2013 16:36

حددت الهيئة القومية للبريد، الحد الأدنى لفتح الحسابين "الفضي والذهبي" لحاملي دفاتر البريد، عند 10آلاف جنيه، للحصول على أعلى عائد يومي تراكمي مقارنة بنفس شريحة هذا الحساب بالمؤسسات المالية الأخرى.

وقال الدكتور أشرف جمال الدين، رئيس الهيئة، إن الحساب الجاري بالبريد سواء كان ذهبي أو فضي يمنح العملاء أعلى عائد يومي تراكمي متغير في على الأموال المودعة، يصل إلى 8.5%، مشيرًا إلى أنه لا يوجد حدًا أقصى لفتح الحساب الذهبي، ويتم إصدار دفتر شيكات بناء على رغبة.

وأشار إلى أنه يتم إضافة العائد للحساب بعد يومي عمل مصرفي، مع إمكانية صرف العائد كل يوم، كما يمكن تحويل مبالغ من حساب العميل، وإضافتها إلى عميل آخر في أي بنك.

وأشار رئيس هيئة البريد، إلى أن عدد عملاء دفاتر توفير البريد بلغ 22 مليون عميل من كافة فئات المجتمع، في حين يقدر عدد عملاء كل البنوك 8 مليون عميل فقط، كما بلغت أرصدة حسابات عملاء دفتر توفير البريد حوالي 125 مليار جنيه، موضحًا أن المتعاملون مع خدمة توفير البريد يتمتعون بالعديد من المزايا أهمها ضمان للمبالغ المودعة وعائدها، علما بأن صندوق توفير البريد يمنح العملاء أعلى عائد في مصر حاليًا يصل إلى 8.5% وإمكانية السحب والإيداع من أكثر من3800 مكتب بمختلف المحافظات بالإضافة إلى ضمان سرية أرصدة دفاتر التوفير.

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