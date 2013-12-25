مركز المعلومات: تراجع إيرادات نقل الركاب بالسكة الحديد 34%

تراجعت إيرادات نقل الركاب بالسكك الحديدية، خلال الفترة من "يناير إلى أكتوبر عام 2013" بنحو 34.2%، ليبلغ 559 مليون جنيه، مقابل 849.8 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2012، مشيراً إلى توقف حركة القطارات خلال تلك الفترة اعتبارا من 14 أغسطس إلى 23 أكتوبر الماضيين، وفقا لمركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

وأوضح المركز، فى نشرة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، أن إيرادات نقل البضائع بالسكك الحديدية انخفضت أيضا خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجارى بـ9.7% لتبلغ 111.9 مليون جنيه، مقابل 123.9 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.

وأضافت النشرة "أن عدد ركاب السكك الحديدية تراجع خلال الفترة المذكورة بنسبة 17.4%، ليبلغ 160.5 مليون راكب، مقابل 194.4 مليون راكب خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2012"، مشيرا إلى انخفاض حركة نقل البضائع أيضا خلال الفترة المذكورة من العام الجارى بنسبة 21.3% لتسجل 841.6 مليون طن /كم، مقابل 1069.9 مليون طن /كم خلال فترة المقارنة.