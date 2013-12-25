أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

مركز المعلومات: تراجع إيرادات نقل الركاب بالسكة الحديد 34%

Google+ Print
مركز المعلومات: تراجع إيرادات نقل الركاب بالسكة الحديد 34% مركز المعلومات: تراجع إيرادات نقل الركاب بالسكة الحديد 34%

تراجعت إيرادات نقل الركاب بالسكك الحديدية، خلال الفترة من "يناير إلى أكتوبر عام 2013" بنحو 34.2%، ليبلغ 559 مليون جنيه، مقابل 849.8 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2012، مشيراً إلى توقف حركة القطارات خلال تلك الفترة اعتبارا من 14 أغسطس إلى 23 أكتوبر الماضيين، وفقا لمركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

وأوضح المركز، فى نشرة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، أن إيرادات نقل البضائع بالسكك الحديدية انخفضت أيضا خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجارى بـ9.7% لتبلغ 111.9 مليون جنيه، مقابل 123.9 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.

وأضافت النشرة "أن عدد ركاب السكك الحديدية تراجع خلال الفترة المذكورة بنسبة 17.4%، ليبلغ 160.5 مليون راكب، مقابل 194.4 مليون راكب خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2012"، مشيرا إلى انخفاض حركة نقل البضائع أيضا خلال الفترة المذكورة من العام الجارى بنسبة 21.3% لتسجل 841.6 مليون طن /كم، مقابل 1069.9 مليون طن /كم خلال فترة المقارنة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365