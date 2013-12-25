شركة إماراتية تعتزم إقامة 3 محطات لتموين السيارات ببرج العرب

كشفت شركة "إمارات مصر للمنتجات البترولية"، أن الشركة قاربت على الانتهاء من إقامة 3 محطات تموين سيارات جديدة، فى كلٍ من القاهرة ومدينة السادات وطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك فى إطار خطة الشركة للتوسع بمشروعاتها فى مصر، نحو الوصول إلى إقامة 70 محطة بنزين جديدة فى مختلف المحافظات المصرية.

من جانبه قال محمد جمعة بن شرف، مدير عام الشركة، خلال لقائه بوزير الاستثمار، أسامة صالح، والذى تناول استعراض الموقف الحالى للشركة بمصر، وخطتها التوسعية لمضاعفة مشروعاتها بعدد من المحافظات المصرية خلال الشهور المقبلة، إن الشركة ستدخل فى القطاع التجارى، من خلال إقامة شراكة مع شركة "مصر للبترول" من أجل إقامة محطة تموين للطائرات بمطار برج العرب.

واستعرض "جمعة" نشاط الشركة فى مصر، والمتمثل فى إقامة محطات تموين السيارات بالمشتقات البترولية، فضلاً عن إقامة نموذج متميز لمحطات تموين البنزين فى مصر بتكلفة لا تقل عن 20 مليون جنيه للمحطة الواحدة، لافتاً إلى أن نحاج شركته فى إقامة 10 محطات تموين سيارات حتى الآن بمصر.



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