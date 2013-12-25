أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. DMC

"البورصة" تصمد أمام "الإرهاب" وتربح 3 مليارات جنيه

Google+ Print
"البورصة" تصمد أمام "الإرهاب" وتربح 3 مليارات جنيه "البورصة" تصمد أمام "الإرهاب" وتربح 3 مليارات جنيه

كتب : أيمن صالح منذ 15 دقيقة

واصلت مؤشرات البورصة، صمودها ضد موجة الإرهاب الممنهج التي تشهدها البلاد مؤخرًا، وأنهت جلسة اليوم تعاملاتها على ارتفاعات جماعية بدعم من مشتريات العرب، وربح رأس المال السوقي قرابة الـ3 مليارات جنيه ليصل إلى430.1 مليار جنيه، مقابل 427.48 مليار خلال تعاملات أمس.

كما واصل المؤشر الرئيسي "أي جي إكس 30" ارتفاعاته خلال الجلسة ليغلق على ارتفاع قدره 1.38% مسجلاً 6869.40 نقطة، كما ارتفع المؤشر العشريني بنسبة 1.75 % لينهي تعاملات الجلسة عند 7997.78 نقطة، واستطاع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "أي جي إكس 70" أن يرتفع بنسبة 0.82 % ليصل إلى مستوى 547.22 نقطة، أما المؤشر الأوسع نطاقاً "أي جي إكس 100" فسجل ارتفاعًا بنحو 0.90 % ليصل إلى مستوى 930.76 نقطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية