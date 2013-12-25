"البورصة" تصمد أمام "الإرهاب" وتربح 3 مليارات جنيه

كتب : أيمن صالح منذ 15 دقيقة

واصلت مؤشرات البورصة، صمودها ضد موجة الإرهاب الممنهج التي تشهدها البلاد مؤخرًا، وأنهت جلسة اليوم تعاملاتها على ارتفاعات جماعية بدعم من مشتريات العرب، وربح رأس المال السوقي قرابة الـ3 مليارات جنيه ليصل إلى430.1 مليار جنيه، مقابل 427.48 مليار خلال تعاملات أمس.

كما واصل المؤشر الرئيسي "أي جي إكس 30" ارتفاعاته خلال الجلسة ليغلق على ارتفاع قدره 1.38% مسجلاً 6869.40 نقطة، كما ارتفع المؤشر العشريني بنسبة 1.75 % لينهي تعاملات الجلسة عند 7997.78 نقطة، واستطاع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "أي جي إكس 70" أن يرتفع بنسبة 0.82 % ليصل إلى مستوى 547.22 نقطة، أما المؤشر الأوسع نطاقاً "أي جي إكس 100" فسجل ارتفاعًا بنحو 0.90 % ليصل إلى مستوى 930.76 نقطة.