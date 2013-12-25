البورصة تتحدى الإرهاب وتربح 5.4 مليار جنيه بسبب مشتريات الأجانب

كتب : أيمن صالح منذ 38 دقيقة

نجحت مؤشرات البورصة المصرية فى امتصاص صدمة حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية وحالة الهلع التى شهدتها الجلسة الافتتاحية أمس، وأنهت التعاملات على ارتفاع جماعى مدفوع بمشتريات المستثمرين والمؤسسات الأجنبية، بينما اتجه المصريون والعرب نحو البيع، وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة ما يقرب من 5.4 مليار جنيه، ليصل إلى 427.48 مليار جنيه، مقابل 422.07 مليار جنيه بنهاية تعاملات أمس، فى ظل عمليات شراء مكثفة من قبل المؤسسات الأجنبية على الأسهم القائدة بشكل انتقائى. ونجح المؤشر الرئيسى «إى جى إكس 30» فى تجاوز خسائره الصباحية ليتجاوز مستوى 6775 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً قدره 0.74% مقابل 1.1% تراجعاً عند بداية الجلسة، وارتفع مؤشرا الأسعار بنسبة 2.05% مع صعود أسعار إغلاق 68 ورقة مالية، فى مقابل هبوط 82 ورقة أخرى.

وقال عيسى فتحى، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية، باتحاد الغرف التجارية، إن السوق تمكن من امتصاص صدمة الجلسة الصباحية التى شهدت تراجعاً كبيراً لكافة المؤشرات.