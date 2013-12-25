أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. DMC

البورصة تتحدى الإرهاب وتربح 5.4 مليار جنيه بسبب مشتريات الأجانب

Google+ Print
البورصة تتحدى الإرهاب وتربح 5.4 مليار جنيه بسبب مشتريات الأجانب البورصة تتحدى الإرهاب وتربح 5.4 مليار جنيه بسبب مشتريات الأجانب

كتب : أيمن صالح منذ 38 دقيقة

نجحت مؤشرات البورصة المصرية فى امتصاص صدمة حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية وحالة الهلع التى شهدتها الجلسة الافتتاحية أمس، وأنهت التعاملات على ارتفاع جماعى مدفوع بمشتريات المستثمرين والمؤسسات الأجنبية، بينما اتجه المصريون والعرب نحو البيع، وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة ما يقرب من 5.4 مليار جنيه، ليصل إلى 427.48 مليار جنيه، مقابل 422.07 مليار جنيه بنهاية تعاملات أمس، فى ظل عمليات شراء مكثفة من قبل المؤسسات الأجنبية على الأسهم القائدة بشكل انتقائى. ونجح المؤشر الرئيسى «إى جى إكس 30» فى تجاوز خسائره الصباحية ليتجاوز مستوى 6775 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً قدره 0.74% مقابل 1.1% تراجعاً عند بداية الجلسة، وارتفع مؤشرا الأسعار بنسبة 2.05% مع صعود إغلاق 68 ورقة مالية، فى مقابل هبوط 82 ورقة أخرى.

وقال عيسى فتحى، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية، باتحاد الغرف التجارية، إن السوق تمكن من امتصاص صدمة الجلسة الصباحية التى شهدت تراجعاً كبيراً لكافة المؤشرات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

الكهرباء: أسعار فواتير الكهرباء ستزيد في يوليو 2017 ولن يتم استثناء أي من الشرائح

الكهرباء: أسعار فواتير الكهرباء ستزيد في يوليو 2017 ولن يتم استثناء أي من الشرائح

أسعار الخضار والفاكهة بأسواق الجملة والتجزئة اليوم

أسعار الخضار والفاكهة بأسواق الجملة والتجزئة اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 1 إبريل

أسعار الذهب اليوم السبت 1 إبريل