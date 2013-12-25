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الذهب يتجه لإنهاء العام بخسائر كبيرة فى التعاملات الآسيوية

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الذهب يتجه لإنهاء العام بخسائر كبيرة فى التعاملات الآسيوية الذهب يتجه لإنهاء العام بخسائر كبيرة فى التعاملات الآسيوية

ارتفعت الذهب فى التعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، موسعة مكاسبها التى سجلتها فى الجلسة السابقة بدعم من مشتريات من صائدى الصفقات، الذين أغرهم هبوط المعدن النفيس مؤخرا إلى أدنى مستوياته فى حوالى ستة أشهر.

لكن حجم التعاملات فى السوق الآسيوية ضعيف مع إغلاق الأسواق فى أوروبا وأمريكا فى عطلة عيد الميلاد.

وصعد للبيع الفورى 0.2 بالمائة إلى 1204.12 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0500 بتوقيت جرينتش.

وأغلقت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم فبراير، أمس الثلاثاء، مرتفعة 0.53 بالمائة عند 1203.30 دولار للأوقية.

وكان الذهب قد هوى يوم الجمعة إلى أدنى مستوياته فى ستة أشهر حول 1185 دولارا، بعد أن قال مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى أنه سيبدأ تقليص برنامجه الضخم للتحفيز النقدى الذى غذى موجة مشتريات استمرت لفترة طويلة سجل خلالها المعدن الأصفر أعلى مستوى له على الإطلاق فوق 1900 دولار للأوقية فى 2011.

ومع اقتراب نهاية العام فإن أسعار الذهب منخفضة 28 بالمائة عن مستوياتها فى بداية 2013، وتتجه نحو إنهاء سلسلة مكاسب سنوية استمرت 12 عاما.

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مصر 365

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