كردستان العراق يعرض على الشركات المصرية تأجير محلات تجارية بالإقليم

تلقت الغرفة التجارية بالقاهرة مبادرة من مجموعة "صوفى"، أكبر الشركات العاملة فى إقليم كردستان العراق، تتضمن طرح 100 محل بالسوق التجارى، الذى تمتلكه المجموعة فى الإقليم على الشركات المصرية لتأجيرها وعرض منتجات خان الخليلى، النجف، التحف، الإكسسوارات والملابس القطنية.

وقال الغرفة، فى بيان لها أمس، إن هذه المبادرة تأتى فى إطار الجهود المبذولة لتنمية التواجد المصرى فى إقليم كردستان العراق، مشيرة إلى أنه تم مؤخرا عقد اجتماع بين رجال أعمال مصريين والسيد لاوند صوفى رئيس مجلس إدارة "صوفى".

وأضافت أن مساحة المحل الواحد تبلغ 18 مترا مربعا، ويتم الإعفاء من الإيجار لمدة شهور, وتصل القيمة الإيجارية إلى 560 دولارا فى الشهور اللاحقة.

وأشارت إلى أنه يمكن للشركات الراغبة تأجير مخازن خاصة بمساحة 450 مترا مربعا بقيمة إيجارية شهرية تبلغ نحو 700 دولار أمريكى، موضحة أن مدة العروض المقدمة من المجموعة شهرا واحدا.

وأكدت الغرفة أنه سيتم عرض هذه المبادرة على أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لتعميم هذا العرض على أعضاء الاتحاد للوقوف على رغبتهم فى التواجد فى الإقليم والمشاركة فى هذا الحدث التجارى المهم.