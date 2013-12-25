387 مليون جنيه أرباح الشركة المصرية للمطارات

أعلن الطيار "جاد الكريم نصر" رئيس الشركة المصرية للمطارات، تحقيق الشركة أرباحا قيمتها 387 مليون جنيه، (55 مليون دولار)، خلال العام المالى 2012 – 2013، بزيادة بلغت 143 مليون جنيه عن العام السابق.

جاء ذلك فى تصريحات صحفية، وقال: "إن هذه الأرباح كانت نتاجا طبيعيا لجهود كافة العاملين فى المطارات المصرية، خاصة فى ظل ما تعانيه البلاد حاليا من انخفاض فى الحركة الجوية بعدما تأثرت بالأحداث السياسية المتلاحقة التى تمر بها مصر، وخاصة بعد ثورة 30 يونيو".

وأضاف: "أن الشركة المصرية للمطارات حريصة على تقديم كافة التسهيلات والتدابير اللازمة للعمل على زيادة حركة الطيران، خصوصا مع اهتمام وزير الطيران المدنى المهندس عبد العزيز فاضل بتنشيط السياحة الداخلية، لتعويض انخفاض السياحة الدولية، حيث تقوم الشركة بتنفيذ برامج تحفيز تتمثل فى تخفيض رسوم الهبوط والانتظار والإقلاع بالنسبة للشركات الأجنبية، وبرامج دعم العملاء، من خلال خفض إيجارات المحلات والبازارات والأسواق الحرة والمطاعم، بالنسبة للشركات المصرية".