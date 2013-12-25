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"الحديد والصلب المصرية" توافق على بيع منتجات أقل من سعر تكلفتها

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"الحديد والصلب المصرية" توافق على بيع منتجات أقل من سعر تكلفتها "الحديد والصلب المصرية" توافق على بيع منتجات أقل من سعر تكلفتها

وافق مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، مد العمل بقرار المجلس، والخاص ببيع بعض منتجات الشركة بسعر أقل من سعر التكلفة المتغيرة والمباشرة للسوق (محلى – تصدير) ولو أدى ذلك إلى البيع بسعر أقل من التكلفة المتغيرة أو المباشرة حتى 31/3/2014، على أن يوقف العمل بهذا القرار عند حدوث ارتفاع المنتجات.

كما وافقت إدارة الشركة على سرعة بدء الإجراءات اللازمة لتخصيص أرض الحارة بمناجم الواحات البحرية لحيازة الشركة، استجابة للجنة الحصر وتقنين وضع الأرض المنعقدة فى 10 ديسمبر الجارى، بهدف إثبات جدية تنفيذ المشروع وتمليك الأرض وإضافتها لأصول الشركة، وذلك لاستمرار تعدى الأهالى على هذه المنطقة التى تبلغ مساحتها 770 فدانا تقريبا، أيضاً وافق مجلس الإدارة برئاسة المهندس محمد سعد نجيدة، على ترشيح العاملين بالشركة للتعيين فى بعض الوظائف القيادية الشاغرة بالهيكل التنظيمى للشركة.

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مصر 365

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