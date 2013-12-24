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"مركز المعلومات": ننظم استطلاع رأى يومياً حول الاستفتاء على الدستور

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"مركز المعلومات": ننظم استطلاع رأى يومياً حول الاستفتاء على الدستور "مركز المعلومات": ننظم استطلاع رأى يومياً حول الاستفتاء على الدستور

قال الدكتور شريف بدر رئيس مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إن المركز يقوم يومياً بعمل استطلاع رأى عن مدى مشاركة المواطنين فى الاستفتاء على الدستور، ويتم عرضها على اللجنة العليا للاستفتاء، مشيرًا إلى أن الاستطلاعات تظهر ارتفاع نسبة إقبال المواطنين على المشاركة فى التصويت.

وأوضح بدر، فى تصريحات صحفية له، أن المركز استطلع آراء الموطنين بالنسبة لتفضيلهم أن يكون التصويت على الدستور على يوم أو يومين أو ثلاثة، مشيراً إلى أن الاستطلاع أظهر تفضيل المواطنين بأن يكون على يومين للتسهيل عليهم وذلك قبل إعلان رئيس الجمهورية بتحديد الموعد النهائى للاستفتاء على الدستور.

وأكد أن إعادة هيكلة وتحديث البيانات التى يجريها المركز وعودة مكانته مرة أخرى بتكليف من رئيس الوزراء، على رأس أولويات عمله، لافتاً إلى أن المركز يقوم حالياً بعمل استطلاعات رأى حول تفضيل المواطنين بأن تكون انتخابات مجلس الشعب أولا أم الانتخابات الرئاسية وسيتم عرضها مباشرة على رئيس الجمهورية.

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مصر 365