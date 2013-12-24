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"القابضة الغذائية" تخفض أسعار السلع بمناسبة أعياد الميلاد

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"القابضة الغذائية" تخفض أسعار السلع بمناسبة أعياد الميلاد "القابضة الغذائية" تخفض أسعار السلع بمناسبة أعياد الميلاد

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لقطاع الأعمال العام، البدء فى حملة تخفيضات على السلع الأساسية المعروضة بفروع ومنافذ شركات المجمعات الاستهلاكية فى جميع محافظات الجمهورية بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية وأعياد الأخوة المسيحيين.

وقالت الشركة، المالكة لشركات المجمعات الاستهلاكية، إنها تسعى للحفاظ على أسعار السلع الأساسية وإحداث التوازن الكمى والسعرى بالأسواق حمايةً لمحدودى الدخل.

وأوضح الشركة، أن التخفيضات ستبدأ غداً الأربعاء 25/12/2013 وحتى 6/1/2014، وستكون أسعار السلع كالتالى: ومنها السكر المعبأ ليبلغ سعر الكيلو 4.5 جنيه، والأرز بأسعار تتراوح بين 3.5 جنيه إلى 3.75 جنيه للكيلو، والدقيق الفاخر المعبأ 3.25 جنيه للكيلو، والمكرونة 1.25 جنيه للعبوة، والمسلى الصناعى إنتاج الشركات التابعة من 9.5 إلى 10 جنيهات للكيلو، وزيوت الطعام إنتاج الشركات التابعة (خليط/ بذرة قطن/ عباد الشمس) بأسعار (8/ 8.25/ 9.25 جنيه) على التوالى، واللحوم المجمدة البرازيلى بأسعار تتراوح بين 28 إلى 32 جنيه للكيلو، واللحوم البقرية الطازجة بأسعار 42 إلى 45 جنيها للكيلو، اللحوم البتلو البلدى بالعظم 45 جنيها للكيلو، والدواجن المجمدة بسعر 18 جنيها للكيلو.

قال المهندس حسن كامل رئيس الشركة القابضة، إن الشركة ملتزمة بتنفيذ سياسة الدولة لتطوير هذه المجمعات الاستهلاكية حتى يمكن الاستمرار فى عرض السلع بأسعار مخفضة عن أسعار السوق لتناسب محدودى الدخل وبجودة عالية.

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مصر 365

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