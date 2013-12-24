وفد رجال أعمال سعودى يصل القاهرة الأحد لتدشين جمعية رجال الأعمال

يصل إلى القاهرة، الأحد المقبل، وفد رفيع المستوى يضم 100 رجل أعمال سعودى، وذلك لحضور تدشين الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال، والذى يعقد مساء الأحد.

وقال أحمد درويش، أمين عام الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال، إن الجمعية ستعلن خلال الاحتفال عن استراتيجية العمل، وخطوات جديدة لدفع العلاقات الاستثمارية المصرية السعودية إلى الأمام، مشيرا إلى أن الجمعية دورها هو العمل على سد الفجوة القائمة بين المستثمرين السعوديين والمصريين وبين الحكومة، لتذليل العقبات التى تواجه الاستثمار المشترك.

يذكر أن إجمالى الاستثمارات السعودية فى مصر بلغت 7.2 مليار دولار، وتعتبر المستثمر الأول عربيا فى مصر.