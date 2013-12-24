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الحديد والصلب: صرف مكافأة تشجيعية 13 شهرا على الأساسى لجميع العاملين

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الحديد والصلب: صرف مكافأة تشجيعية 13 شهرا على الأساسى لجميع العاملين الحديد والصلب: صرف مكافأة تشجيعية 13 شهرا على الأساسى لجميع العاملين

وافق المهندس سعد نجيده، رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، على صرف مكافأة تشجيع وتقدير لجهود العاملين بالشركة، بما يعادل 13 شهرًا من المرتبات الأساسية فى 30 يونيو 2013، بإجمالى مبلغ 100 مليون جنيه، مع خصم ما تم صرفه فى 16/9/2013، وذلك حتى ينتظم العمل بالشركة وتتحسن نتائج الأعمال، على أن تتولى قطاعات الشئون المالية وقطاعات الشئون الإدارية وضع قواعد الصرف المنظمة فى هذا الشأن.

وقالت الشركة، فى بيان لها، إن سعد اسبيتان سعد وأحمد عويس عبداللطيف، عضوى مجلس إدارة الشركة، أكدا ضرورة صرف الثلاثة أشهر الباقية قبل 30 يونيو 2014، وفقا لمطالب العاملين بالشركة.

كما أقر مجلس إدارة الشركة بصرف مكافأة تحفيزية للعاملين بما يعادل 13 شهرًا من المرتب الأساسى فى 30 يونيو الماضى، لافتًا إلى أنه نظرا للظروف التى بها الشركة، وبالتنسيق مع الشركة القابضة والحكومة تم منح الشركة مبلغ 100 مليون جنيه لصرف مكافأة تشجيع وتقدير للعاملين بها.

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