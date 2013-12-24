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البحرين تخطط لرفع أسعار وقود الديزل لتقليص أعباء الدعم

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البحرين تخطط لرفع أسعار وقود الديزل لتقليص أعباء الدعم البحرين تخطط لرفع أسعار وقود الديزل لتقليص أعباء الدعم

قالت الهيئة الوطنية للنفط والغاز البحرينية، إن البحرين سترفع تدريجيا الأسعار المحلية لبيع وقود الديزل لتصل إلى نحو مثليها بحلول عام 2017 بهدف تخفيف عبء الدعم الثقيل عن كاهل المالية العامة.

وسيتم رفع السعر 20 فلسا ليصل إلى 120 فلسا (0.32 دولار) للتر فى يناير القادم وإلى 140 فلسا فى يناير 2015 وإلى 160 فلسا فى يناير 2016 وإلى 180 فلسا فى يناير 2017"

وقالت الهيئة إنه حتى بعد أن يتم رفع الأسعار فإن سعر وقود الديزل فى البحرين سيظل أرخص من الدول المجاورة،وسيسمح لصيادى الأسماك بشراء وقود الديزل بأسعار تقل عن السعر الرسمى الجديد.

ومثل مصدرى الطاقة الآخرين فى الخليج تنفق البحرين بكثافة على دعم الوقود للمستهلكين لكنها أقل قدرة على تحمل الأعباء المالية فهى ليست غنية مثل جيرانها وتضرر اقتصادها منذ الاضطرابات السياسية التى اندلعت فى 2011".

وحذر صندوق النقد الدولى هذا العام من أن البحرين تحتاج بشكل عاجل لإصلاح اقتصادها وتقليص أعباء الديون التى أصبحت لا يمكن تحملها، وتتوقع عجزا فى الميزانية قدره 3.6% من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام بحسب آراء محللين فى استطلاع لرويترز.

وقالت الهيئة الوطنية للنفط والغاز أن مخصصات الدعم فى الميزانية قفزت 93% فيما بين 2007 و2012، ولم تذكر حجم الوفورات التى ستتحقق جراء رفع أسعار الديزل.

وفى سبتمبر اجتمع وزراء النفط لدول مجلس التعاون الخليجى الست فى العاصمة الرياض لمناقشة خطط طويلة الأجل لتوحيد أسعار الوقود لمنع عمليات التهريب، ولم يتضح بعد ما إذا كان قرار البحرين بزيادة سعر وقود الديزل مرتبط بهذا الاجتماع أم لا.

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مصر 365

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