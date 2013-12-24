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ننشر تعديلات فى إدارة شركة مصر للألومنيوم

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ننشر تعديلات فى إدارة شركة مصر للألومنيوم ننشر تعديلات فى إدارة شركة مصر للألومنيوم

أعلنت شركة للألومينوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عن تشكيل المديرين التنفيذيين، عن تعديل بعض المناصب القيادية التنفيذية.

وأكدت إدارة الشركة فى بيان لها، استمرار مجلس الإدارة كما هو التشكيل الحالى، كالتالى: مهندس عبد الظاهر عبد الستار حسن عبده رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب، مهندس أحمد عبد الغفار إسماعيل عضو معين غير تنفيذى، محاسب طارق عبد الرؤوف مجدى فايد عضو معين غير تنفيذى، أبو الحجاج عز حسين عضو منتخب تنفيذى، عمر همام محمد هشام عضو منتخب تنفيذى.

وتم استبعاد مهندس رشاد على خليل إبراهيم رئيس قطاعات التشكيل، مهندس محمد عبد الحميد أحمد أحمد رئيس قطاعات إنتاج الألومنيوم، مهندس رجب كمال محمد علام رئيس القطاعات الهندسية، مهندس محمد قاسم حازم محمود رئيس القطاعات الفنية، مهندس محمد عبد الحميد أحمد أحمد رئيس قطاعات إنتاج الألومنيوم، بحسب الشركة.

وسيكون المسئولون التنفيذيون كالتالى: مهندس عاطف محمد ترك رئيس القطاعات التجارية، محاسب دسوقى طه سيد رئيس القطاعات المالية، مهندس محمد عبدالحميد أحمد أحمد رئيس القطاعات الهندسية، عبد الرازق فهمى مرسى رئيس القطاعات الإدارية والخدمات، مهندس سامى محمد كمال عتريس رئيس قطاعات التشكيل، مهندس عبد الجليل توفيق حسن عوض رئيس القطاعات الفنية، مهندس محمد طارق عبد المريد رئيس قطاعات إنتاج الأقطاب والحراريات، مهندس محمود عبد الكريم حسن خلاوى رئيس قطاعات إنتاج الألومنيوم.

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