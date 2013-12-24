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تغريم "تيفانى" الأمريكية للمجوهرات 449 مليون دولار

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تغريم "تيفانى" الأمريكية للمجوهرات 449 مليون دولار تغريم "تيفانى" الأمريكية للمجوهرات 449 مليون دولار

أصدر معهد التحكيم الهولندى قرارا بإلزام شركة المجوهرات الأمريكية الفارهة بدفع مئات الملايين من الدولارات لصالح شركة صناعة الساعات السويسرية سواتش، كتعويض للأخيرة عن الأضرار الناجمة عن انهيار الشراكة بين الشركتين.

وأصدر المعهد حكما بتغريم تيفانى 402 مليون فرنك سويسرى (449 مليون دولار) لصالح سواتش، بناء على الشكوى التى أقامتها مجموعة سواتش جروب ضد تيفانى، كما رفض المعهد دعوى مضادة أقامتها تيفانى ضد سواتش.

كانت سواتش قد أوقفت تعاونها مع تيفانى فى سبتمبر 2011 بدعوى انتهاك الأخيرة لشروط التعاقد، وأقامت دعوى قضائية ضدها بعد ذلك بثلاثة أشهر، وأقامت تيفانى دعوى مضادة فى مارس 2012.

ووفقا لاتفاق الشراكة كان يفترض أن تنتج وتبيع ساعات باسم تيفانى.

وقال مايكل جيه كوالسكى رئيس مجلس إدارة تيفانى ورئيسها التنفيذى إن الشركة "مصدومة ومحبطة للغاية من القرار"، مضيفا أن الشركة "لديها الموارد المالية الكافية" لسداد الغرامة بالكامل، لكنها ستراجع كل الخيارات القانونية المتاحة لديها.

وقال: "نؤمن تماما أن قرار اللجنة (التحكيم) لا يستند على حقائق هذه القضية ولا على الاتفاقيات المتنوعة بين أطراف سواتش وأطراف تيفانى".

وكان أحد أعضاء لجنة التحكيم الثلاثة قد أصدر رأيا مخالفا لرأيها، وقال إنه يجب رفض دعوى سواتش، وتمثل الغرامة نحو 8.8% من قيمة التعويض الذى طلبته سواتش، كما تم تحميل سواتش ثلثى تكاليف التحكيم.

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مصر 365