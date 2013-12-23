واشنطن ترسل 150 من مشاة البحرية لحماية سفارة أمريكا بجنوب السودان

أعلنت شبكة "سى إن إن "الإخبارية الأمريكية اليوم أن واشنطن قررت إرسال 150 من قوات المشاة البحرية الأمريكية إلى جنوب السودان".

وأشارت المحطة الأمريكية إلى أن القوات فى طريقها الآن إلى جيبوتى لتكون على أهبة الاستعداد للمشاركة فى حماية السفارة الأمريكية فى جنوب السودان أو إجلاء مزيد من الأمريكيين الذين مازالوا عالقين هناك، يأتى ذلك وسط تزايد القلق الأمريكى إزاء تدهور الوضع فى جنوب السودان خاصة فى اليومين الماضيين.

وكان الرئيس الأمريكى باراك أوباما قد أعلن فى وقت سابق أنه قد يتخذ مزيد من الإجراءات لحماية الرعايا والمصالح الأمريكية فى جنوب السودان غير أن المسئولين الأمريكيين يؤكدون أن دور القوات الأمريكية سيكون محدودا فى جنوب السودان، حيث يقتصر على حماية المصالح الأمريكية وليس هناك أى نية للتدخل العسكرى فى الصراع الدائر هناك.

وقد حث الرئيس أوباما قادة جنوب السودان على ضرورة تسوية الخلاف من خلال الحوار والطرق السلمية.