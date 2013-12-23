أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

أسامة صالح يبحث مع سفير جورجيا تنشيط العلاقات الاستثمارية بين البلدين

Google+ Print
أسامة صالح يبحث مع سفير جورجيا تنشيط العلاقات الاستثمارية بين البلدين أسامة صالح يبحث مع سفير جورجيا تنشيط العلاقات الاستثمارية بين البلدين

بحث وزير الاستثمار أسامة صالح بمقر الوزارة، مع أركيل دزولياشفيلى سفير دولة جورجيا لدى ، سبل تطوير وتنشيط العلاقات الاستثمارية بين البلدين.

وقال صالح خلال اللقاء، إن قاربت على الانتهاء من الخطوة الأولى من خارطة الطريق، وهى الاستفتاء على الدستور المصرى الجديد، والذى من المقرر أن تبدأ مصر بعده فى الاستقرار المنشود والمضى قدماً فى خطتها الإستراتيجية نحو تنشيط الاستثمارات.

وأكد صالح أنه على الصعيد الاقتصادى، وعلى الرغم مما تواجهه مصر من زيادة فى عجز الموازنة وارتفاع معدلات البطالة، إلا أنه يوجد العديد من المؤشرات الإيجابية التى من شأنها أن تدفع مصر إلى الأمام نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية، ومنها نتائج "المنتدى الاستثمارى المصرى الخليجى"، الذى أقامته وزارة الاستثمار مطلع الشهر الجارى، والذى حقق نجاحاً كبيراً من خلال جذب كبار المستثمرين الخليجيين، وكذلك نخبة من كبار المستثمرين الجادين من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وأوروبا وماليزيا.

وأشار صالح إلى أنه يعمل منذ فترة على تعديل بعض القوانين الخاصة بالاستثمار، والتى من شأنها أن تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات، وكذا تحقيق الشفافية والتيسير على المستثمرين.

من جانبه، استعرض سفير جورجيا خلال اللقاء تجربة بلاده فى محاربة الفساد، والإجراءات التى تم اتخاذها للقفز بها من المركز 112 إلى المركز 9 فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business).

وأوضح دزولياشفيلى أن جورجيا تستهدف حالياً جذب الشركات المصرية العاملة فى القطاع الطبى والصناعات الدوائية، نظراً لمعاناة السوق الجورجية من غلاء المنتجات الدوائية، وهو ما يجعلها ترغب فى وجود شركات لها خبرات طويلة فى هذا المجال مثل الشركات المصرية، حتى تستطيع المنافسة مع الشركات القائمة، ومن ثَمَّ يساعد ذلك على خفض الأسعار.

من جانبه قال الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال اللقاء إن الهيئة تعمل على تسهيل الإجراءات وتذليل أية عقبات من الممكن أن تواجه المستثمرين، سعياً لتوفير الوقت والجهد لهم.

وأشار فهمى إلى أنه يجرى حالياً الانتهاء من إعداد دليل لكل نشاط استثمارى، يحتوى هذا الدليل على جميع الإجراءات والمعلومات والرسوم الخاصة بالنشاط، وذلك من أجل توفيره للمستثمر حسب النشاط الذى يرغب إقامة مشروعه به، مضيفاً أن هيئة الاستثمار تقوم كذلك حالياً بمنح تراخيص مؤقتة للمستثمرين، حتى يتسنى لهم البدء فى مشروعاتهم دون إهدارٍ للوقت.

كما اتفق الطرفان على دعم التواصل الدائم وتبادل الزيارات بين ممثلى وزارة الاستثمار المصرية وسفارة جورجيا لدى القاهرة، وذلك بهدف مزيد من تبادل الرؤى ووجهات النظر، نحو توطيد العلاقات الاستثمارية بين البلدين، والإطلاع على كل ما هو جديد فى الشئون الاقتصادية والسياسية، ما من شأنه تنشيط حركة الاستثمارات بين مجتمع الأعمال فى البلدين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر