أسامة صالح يبحث مع سفير جورجيا تنشيط العلاقات الاستثمارية بين البلدين

بحث وزير الاستثمار أسامة صالح بمقر الوزارة، مع أركيل دزولياشفيلى سفير دولة جورجيا لدى مصر، سبل تطوير وتنشيط العلاقات الاستثمارية بين البلدين.

وقال صالح خلال اللقاء، إن الحكومة قاربت على الانتهاء من الخطوة الأولى من خارطة الطريق، وهى الاستفتاء على الدستور المصرى الجديد، والذى من المقرر أن تبدأ مصر بعده فى الاستقرار المنشود والمضى قدماً فى خطتها الإستراتيجية نحو تنشيط الاستثمارات.

وأكد صالح أنه على الصعيد الاقتصادى، وعلى الرغم مما تواجهه مصر من زيادة فى عجز الموازنة وارتفاع معدلات البطالة، إلا أنه يوجد العديد من المؤشرات الإيجابية التى من شأنها أن تدفع مصر إلى الأمام نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية، ومنها نتائج "المنتدى الاستثمارى المصرى الخليجى"، الذى أقامته وزارة الاستثمار مطلع الشهر الجارى، والذى حقق نجاحاً كبيراً من خلال جذب كبار المستثمرين الخليجيين، وكذلك نخبة من كبار المستثمرين الجادين من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وأوروبا وماليزيا.

وأشار صالح إلى أنه يعمل منذ فترة على تعديل بعض القوانين الخاصة بالاستثمار، والتى من شأنها أن تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات، وكذا تحقيق الشفافية والتيسير على المستثمرين.

من جانبه، استعرض سفير جورجيا خلال اللقاء تجربة بلاده فى محاربة الفساد، والإجراءات التى تم اتخاذها للقفز بها من المركز 112 إلى المركز 9 فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business).

وأوضح دزولياشفيلى أن جورجيا تستهدف حالياً جذب الشركات المصرية العاملة فى القطاع الطبى والصناعات الدوائية، نظراً لمعاناة السوق الجورجية من غلاء أسعار المنتجات الدوائية، وهو ما يجعلها ترغب فى وجود شركات لها خبرات طويلة فى هذا المجال مثل الشركات المصرية، حتى تستطيع المنافسة مع الشركات القائمة، ومن ثَمَّ يساعد ذلك على خفض الأسعار.

من جانبه قال الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال اللقاء إن الهيئة تعمل على تسهيل الإجراءات وتذليل أية عقبات من الممكن أن تواجه المستثمرين، سعياً لتوفير الوقت والجهد لهم.

وأشار فهمى إلى أنه يجرى حالياً الانتهاء من إعداد دليل لكل نشاط استثمارى، يحتوى هذا الدليل على جميع الإجراءات والمعلومات والرسوم الخاصة بالنشاط، وذلك من أجل توفيره للمستثمر حسب النشاط الذى يرغب إقامة مشروعه به، مضيفاً أن هيئة الاستثمار تقوم كذلك حالياً بمنح تراخيص مؤقتة للمستثمرين، حتى يتسنى لهم البدء فى مشروعاتهم دون إهدارٍ للوقت.

كما اتفق الطرفان على دعم التواصل الدائم وتبادل الزيارات بين ممثلى وزارة الاستثمار المصرية وسفارة جورجيا لدى القاهرة، وذلك بهدف مزيد من تبادل الرؤى ووجهات النظر، نحو توطيد العلاقات الاستثمارية بين البلدين، والإطلاع على كل ما هو جديد فى الشئون الاقتصادية والسياسية، ما من شأنه تنشيط حركة الاستثمارات بين مجتمع الأعمال فى البلدين.